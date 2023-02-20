Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den ortak açıklama

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Blinken görüşme sonrası ortak basın toplantısı yaptı. Yaptırımların en kısa sürede kaldırılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "F-16 talebimiz ile ilgili son durumu bugün toplantıda ele aldık. ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor." dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin F-16 süreciyle bağlantısının olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "F-16 konusuna şart koşmak doğru bir yaklaşım olmaz." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, F-35 programına ödenilen 1.4 milyarın geri ödenmesi gerektiğini belirtti. ABD'nin PKK/YPG desteğiyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Terör örgütüyle iş birliği yapmak ölümcül hata. Terörün her türlü