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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Hatay’da eğitim arası 27 Mart’a uzadı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Hatay’da eğitim arası 27 Mart’a uzadı
20.02.2023 12:23 - Son Güncelleme: 20.02.2023 12:25

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Milli Eğitim Bakanı Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." açıklamasında bulundu. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yaptı.

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