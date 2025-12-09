PODCAST CANLI YAYIN
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı!

İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda iki farklı araçta kokain ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla iki kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İlkadım ilçesinde M.C. (50) isimli şahsın aracında yapılan aramada 690 gram kokain ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Canik ilçesinde aracında 33,45 gram metamfetamin ile yakalanan S.O. (35) de gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Zeytinburnu’da kavga silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza: 26 yaşındaki doktor kazada yaşamını yitirdi
Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İstanbul Erkek Lisesi’nde akran zorbalığı! 11. sınıflar 9’uncuları darp etti iddiası

