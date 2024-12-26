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Samsun’da kayıp balıkçıların teknesi açıkta 8 metre derinlikte bulundu
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Samsun'da kayıp balıkçıların teknesi açıkta 8 metre derinlikte bulundu

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 16:24

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış (45) kayboldu. Kayıp balıkçılar için 114 kişinden oluşan deniz polisleri, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Kayıp şahıslar denizden, karadan ve havadan aranırken Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli botta bulunan yerli üretim row cihazının desteğiyle, limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte kayıp olan balıkçılara ait tekne tespit edildi.

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