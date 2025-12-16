PODCAST CANLI YAYIN
26 yıl hapisle aranıyordu: Cinayet hükümlüsü göl kenarında yakalandı

Adana’da kasten öldürme suçundan 26 yılın üzerinde hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin takibi sonucu göl kenarında gezerken yakalandı.

Adana'da kasten öldürme suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.F.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

KGYS Kameralarıyla İz Sürüldü

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki KGYS kameraları üzerinden yaptıkları incelemelerde hükümlünün Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı çevresinde bulunduğunu tespit etti.

Göl Kenarında Yakalandı

Polis ekipleri, göl kenarında gezindiği belirlenen M.F.'ye anlık baskın düzenledi. Firari hükümlü, herhangi bir olaya mahal verilmeden gözaltına alındı.

Cezaevine Teslim Edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

