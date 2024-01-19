Saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural yaşadıklarını canlı yayında anlattı!

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne dün sabah saatlerinde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapıldı. Bu sırada yerli ve milli medyayı hedef alan bir grup A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı alçak bir saldırta uğramıştı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yaşanan alçak saldırı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Öte yandan konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmede bulunan İletişimci-Yazar Ferhat Murat, "Bir gazeteci her şeyden önce bir insan orada bir kadıncağız şiddet altındayken müdahale etme gereğinde bulunuyor. Orada bir linç girişimi başlatılıyor. Ben CHP Başkanında böyle bir kınamada görmedim. Hani nerede basın özgürlüğü? Sizin basın özgürlüğünüz kişiye göre mi, kuruma göre mi adama göre mi? Sizden yana olanlara basın özgürlüğü diğerleri ne olursa olsun mu? Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz. Muhalefette son dönemde şöyle bir hastalık var hedef gösterme." ifadelerini kullandı.