Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan başıboş köpek sorununa: "Sokaklardan korkuyu gidereceğiz"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum'un seçim çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Sürekli sahada olan ve vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum, bugün Gaziosmanpaşa'da Kadınlar Buluşması'nda konuştu.

Konuşması sırasında sokak köpeği sorununa değinen Murat Kurum, çocukların tehdit altında olduğunu söyledi.

Başıboş sokak köpeği sorununu gidereceklerini söyleyen Kurum, şu ifadeleleri kullandı;

"ANNELERİMİZ ENDİŞE İÇİNDE, ÇOCUKLAR TEHDİT ALTINDA"

Bugün İstanbulumuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var.



Annelerimiz endişe içinde. Çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek.



Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken görecek. Sokaklardan korkuyu giderirken görecek.

"BİZ BU SORUNUN FARKINDAYIZ"

Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için emin olun çok çalışıyoruz. Hocalarımızla, bilim insanlarımızla...



Göreve gelir gelmez bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek, mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz.



Anadolu ve Avrupa Yakası'na kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında gerekli tüm yaşam konforuna sahip alanlarda hayvanlarımıza bakacağız.



Kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız.



Hep birlikte İstanbulumuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz.



Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz.