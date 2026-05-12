Kasksız ve Ekipmansız Tehlikeli Şov

Olay, Adapazarı ilçesinin en işlek güzergahlarından biri olan 15 Temmuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde plakasız bir motosikletle yola çıkan kasksız sürücü ve arkasındaki iki yolcu, hiçbir güvenlik önlemi almadan tehlikeli hareketler sergilemeye başladı. Koruyucu ekipman kullanmayan şahısların rahat tavırları trafikteki diğer sürücüleri hayrete düşürdü.

Hem Kendi Canlarını Hem Trafiği Tehlikeye Attılar

Sürücünün, beraberindeki iki yolcuya rağmen motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerlemesi facianın eşiğinden dönülmesine neden oldu. Hem kendi can güvenliklerini hem de diğer araç sürücülerinin emniyetini hiçe sayan şahıslar, bulvar boyunca tehlikeli manevralarını sürdürdü. O anlarda çevredeki vatandaşlar, yaşananları "pes" dedirten bir sorumsuzluk olarak nitelendirdi.

O Dehşet Anları Kaydedildi

Trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde, motosikletin ön tekerleğinin havada olduğu ve sürücünün hakimiyetini kaybetme riskine rağmen şov yapmaya devam ettiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından emniyet birimlerinin, plakası bulunmayan motosikleti ve kimliği belirsiz şahısları tespit etmek için çalışma başlatması bekleniyor.