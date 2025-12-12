Safiye Soyman’ın dev çantası olay oldu: “Benim boyumdan büyük”

64 yaşındaki ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medyada yaptığı eğlenceli videolarla takipçilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Filtreli paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Soyman, bu kez Londra'dan çektiği bir çanta videosuyla gündem oldu.

"Bu Çanta Benim Boyumdan Büyük"

Londra'da bir çantacıya giren Soyman, eline aldığı devasa çantayla esprili bir video çekti. Takipçilerini kahkahaya boğan Soyman, "Bu nasıl bir çanta, benim boyumdan büyük. Şu güzelim çantalar varken bu olur mu? Benden büyük boy! Ben bununla gezeceğim. Türkiye'ye de bununla gidiyorum" diyerek renkli anlar yaşattı.

"Yeni Bir Akım Başlatıyorum"

Eğlenceli paylaşımına mizahi bir not eklemeyi de unutmayan Safiye Soyman, "Londra'dayım yeni bir akım başlatıyorum telefon bile sığmıyor çantalar başlatıyorum. Ya sizce Yakıştı mı yakışmadı mı yorumlarınızı bekliyorum?" ifadelerini kullandı.

İşte Safiye Soyman'ın paylaşımı...