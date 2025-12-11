PODCAST CANLI YAYIN
Iğdır’da torbacılara şafak operasyonu: 7 gözaltı

Iğdır’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken 1 şüphelinin firari olduğu bildirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Haklarında arama kararı bulunan 8 şüpheli için belirlenen adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon yapıldı.

7 Şüpheli Gözaltında, 1 Kişi Firari

Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin firar ettiği öğrenildi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, kullanım aparatları, bir pompalı tüfek şarjörü ve 29 fişek ele geçirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken firari kişiyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

