Karasu'da cip ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu araç araziye devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ağır yaralanırken, bir kişi daha hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak araziye devrildi ve kullanılmaz hale geldi.

Otomobil Araziye Devrildi

Kaza D010 karayolu Karasu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. S.M. yönetimindeki 34 KNE 645 plakalı Chery marka cip, Hasan K.'nın kullandığı 54 AHA 403 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil devrilerek hurdaya döndü.

1'i Ağır 2 Yaralı

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Hasan K. ile yolcu C.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hasan K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

