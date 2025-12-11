PODCAST CANLI YAYIN
Başakşehir’de kadın sürücü araca saldırdı

İstanbul Başakşehir’de iki kadın sürücü arasında yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadın sürücülerden biri, diğer aracın kapısını tekmeleyip yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Başakşehir'de iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek saldırıya dönüştü. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sözlü Tartışma Bir Anda Kavgaya Döndü

Olay dün gece Kayabaşı Fetihtepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte ilerleyen iki kadın sürücü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Taraflar bir süre araçlarını durdurarak tartışmayı sürdürdü.

Kadın Sürücü Araca Tekme ve Yumruk Attı

Tartışmanın büyümesiyle sürücülerden biri diğer aracın kapısına tekme ve yumrukla saldırdı. Araçta hasar oluşurken çevredekiler olayı ayırmaya çalıştı.

O Anlar Kameraya Yansıdı

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, saldırgan sürücünün araca defalarca tekme attığı, çevredeki vatandaşların ise kadını sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Polis İnceleme Başlattı

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.

