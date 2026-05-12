Şafak vakti 'Daltonlar' operasyonu! 5 ilde düğmeye basıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, bölge huzurunu bozmaya çalışan suç odaklarına yönelik dev bir operasyona imza attı. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen silahlı suç örgütünü takibe aldı.

5 İlde Eş Zamanlı Düğmeye Basıldı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Muğla merkezli olmak üzere Şanlıurfa, Antalya, Ankara ve İstanbul'da belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Komandoların da destek verdiği operasyonlarda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Suç Dosyaları Kabarık!

Gözaltına alınan şüphelilerin; 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', 'nitelikli yağma', 'silahla mala zarar verme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehdit' gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, yakalanan şahıslar sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

11 Firari Daha Aranıyor

Jandarma ekipleri, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüphelinin daha yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. 'Daltonlar' çetesine vurulan bu ağır darbeyle bölgedeki suç ağının büyük ölçüde çökertildiği belirtildi.