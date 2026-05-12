CANLI YAYIN
Geri
Kastamonu'da feci kaza: 8 kişi yaralandı

Kastamonu'da feci kaza: 8 kişi yaralandı

İki aracın birbirine girdiği kazada sürücüler ve yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kastamonu'da Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazası, bölgede büyük paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, S.İ. idaresindeki otomobil ile A.Ö. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı.

Kavşak Savaş Alanına Döndü

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, her iki otomobilde bulunan yolcular yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan E.İ. (8), S.İ. (30), A.N. (53), N.Ö. (55), M.Ö. (48) ve B.Ö. (59) yaralandı.

Hastaneye Sevk Edildiler

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Beyaz önlükte rüşvet lekesi! Yer: Samsun Atakum OMÜ Sağlık Merkezi! 3'ü profesör 4 doktor dahil 18 gözaltı
Beyaz önlükte rüşvet lekesi! Yer: Samsun Atakum OMÜ Sağlık Merkezi! 3'ü profesör 4 doktor dahil 18 gözaltı
Afyonkarahisar'da hırsızlar kameraya anbean yakalandı
Afyonkarahisar'da hırsızlar kameraya anbean yakalandı
Kilis'te kaza: Kamyonetin çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı
Kilis'te kaza: Kamyonetin çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı
Samsun’da evlat vahşeti! Tartıştığı babasını kurşun yağmuruna tuttu
Samsun’da evlat vahşeti! Tartıştığı babasını kurşun yağmuruna tuttu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle