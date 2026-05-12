Kastamonu'da feci kaza: 8 kişi yaralandı

Kastamonu'da Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazası, bölgede büyük paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, S.İ. idaresindeki otomobil ile A.Ö. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı.

Kavşak Savaş Alanına Döndü

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, her iki otomobilde bulunan yolcular yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan E.İ. (8), S.İ. (30), A.N. (53), N.Ö. (55), M.Ö. (48) ve B.Ö. (59) yaralandı.

Hastaneye Sevk Edildiler

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.