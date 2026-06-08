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Tramvayla kamyon böyle çarpıştı: Korkutan kaza kamerada!

Tramvayla kamyon böyle çarpıştı: Korkutan kaza kamerada!

Melikgazi ilçesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde meydana gelen ve şans eseri yaralananın olmadığı kazada, ulaşım bir süre aksadıktan sonra yol yeniden seferlere açıldı.

Çarpışmanın Şiddetiyle Seferler Durdu

Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Aşık Veysel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan tramvay ile kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hem tramvayda hem de kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle rayların üzerinde kalan araçlar yüzünden tramvay seferleri kısa süreliğine tamamen durduruldu.

Mucize Eseri Yaralanan Olmadı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, caddede ve rayların çevresinde yeni bir kaza yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin araç içindekilere yönelik yaptığı ilk kontrollerde ise mucizevi bir şekilde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Kaza Anı Kamerada

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde; kamyon ve tramvayın çarpışma anı ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik net bir şekilde yer aldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla rayların üzerinden kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından tramvay hattı yeniden ulaşıma açıldı ve seferler normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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