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Rami Kışlası kütüphane oldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Rami Kışlası kütüphane oldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
13.01.2023 01:07 - Son Güncelleme: 13.01.2023 01:13

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Rami Kütüphanesi, bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekanları, engelli bireylere uygun hazırlanan engelli merkezi ile söyleşi, seminer ve sergileme gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kampüs olarak tasarlandı. Çocuklardan gençlere, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar herkese hitap edecek kampüste 7 gün 24 saat açık kütüphane, günün her saati okuyucu ve araştırmacılara hizmet verecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 13 ocak cuma günü açılış olacak.

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