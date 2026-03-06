CANLI YAYIN
Geri
26 Milyar liralık bahis devine darbe: İstanbul merkezli dev operasyon!

26 Milyar liralık bahis devine darbe: İstanbul merkezli dev operasyon!

İGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, gelirlerinin ise ‘Paymix’ üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ise 26 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 11 araca, 75 gayrimenkule, 550 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

Bunlar da Var

Aynı Yağmur Altında 5. bölüm fragmanı | ''Ali nerede?''
Aynı Yağmur Altında 5. bölüm fragmanı | ''Ali nerede?''
Afyonkarahisar fuhuş operasyonu: 3 kadının hesabındaki 6 Milyon TL dudak uçuklattı
Afyonkarahisar fuhuş operasyonu: 3 kadının hesabındaki 6 Milyon TL dudak uçuklattı
Kuruluş Orhan 17. bölüm fragmanı | ''Bugün öleceksin Orhan''
Kuruluş Orhan 17. bölüm fragmanı | ''Bugün öleceksin Orhan''
Fatih'te boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında başından vurdu
Fatih'te boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında başından vurdu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle