Başak Demirtaş, DEM Parti'den İBB adayı olmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Türkiye Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasını ise ilk kez Takvim'den öğreniyor... Kandil'deki ininden açıklama yapan PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM'e CHP'li yol haritası çizdi, ittifak yapılması gerektiğini savundu. CHP ile iş birliğini 'çok önemli' olarak niteleyen Karasu, "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı yaptı. Başak Demirtaş'ın zaman ayarlı 'adaylık' çıkışını değerlendiren PKK elebaşı, Demirtaş'ı 'ittifakı tıkayan' olarak tescilleyip zılgıt çekti. Gelişme üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekildi. Öte yandan Karasu, AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'u rezil sözlerle hedef gösterdi. Bu durum CHP - Kandil hattında dönen organize dolapları açık etti.