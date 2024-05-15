FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?

Türkiye Cumhuriyeti'ne Ankara Emniyeti'ndeki bir grup eliyle 17/25 Aralık FETÖ kumpasını anımsatan kirli bir komplo kurulmak istendi. Karanlık eller harekete geçti... Bakanlara, AK Partili isimlere, MHP'li isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşmalar ifşa oldu.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan bu gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporuyla Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan açığa alındı.

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ELEKTRONİK KELEPÇEYLE YURT DIŞINA FİRAR ETTİ



Dosyada "M7" kod adı verilen gizli tanık Serdar Sertçelik ise elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurt dışına firar etti. Firar ettikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele iddialarda bulunan Sertçelik, Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını da yayınladı.

