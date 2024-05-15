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FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?

Türkiye, 17/25 Aralık yargı darbesini anımsatan FETÖvari kirli bir kumpasla karşı karşıya. Ankara Emniyeti'nde müdürlerden oluşan bir klik komploda başı çekerken sürece ilişkin her adım titizlikle soruşturuluyor. Karanlık tezgahın medya ayağında ise Uğur Dündar ismi ön planda. M7 kodlu firari itirafçı Serdar Sertçelik'in sorgu odasında Uğur Dündar'la konuştuğu ortaya çıktı. Duruşma tutanağında bir başka tanığın "Bora Kaplan'ı pikaptan indiren İbrahim başkomiser beni Uğur Dündar'la görüştürdü" itirafı ise dikkat çekti. Dündar'ın yanı sıra iki gazetecinin de gizli tanık ayarlamak için faaliyetler yürüttüğü öne sürüldü. Panikleyen Uğur Dündar ise 'inkar' politikasına girişti.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 11:28 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 15:14
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim? 1

Türkiye Cumhuriyeti'ne Ankara Emniyeti'ndeki bir grup eliyle 17/25 Aralık FETÖ kumpasını anımsatan kirli bir komplo kurulmak istendi. Karanlık eller harekete geçti... Bakanlara, AK Partili isimlere, MHP'li isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşmalar ifşa oldu.

FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim? 2

Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan bu gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporuyla Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan açığa alındı.

FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim? 3

ELEKTRONİK KELEPÇEYLE YURT DIŞINA FİRAR ETTİ

Dosyada "M7" kod adı verilen gizli tanık Serdar Sertçelik ise elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurt dışına firar etti. Firar ettikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele iddialarda bulunan Sertçelik, Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını da yayınladı.

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