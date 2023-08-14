Düne kadar 8'li koalisyona arka çıkıp, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilenen PKK elebaşlarını şimdilerde korku dağları sardı. PKK/PYD elebaşı Salih Müslim çaresizce Türkiye'nin Suriye'den çıkmayacağını, Suriye'nin de Türkiye'yi çıkaracak güçte olmadığını dile getirdi. ABD ve Avrupa'daki ağababalarına "Türkiye'yi kızdırmak istemiyorlar" diyerek veryansın eden Müslim, “Rojava’da bir Türkmen devleti planı var" dedi. Bu PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'in çaresizliğini ilk dile getirişi değil. Müslim daha önce de Başkan Erdoğan'ı kastederek "Fırsat buldukça bizi vuruyor." demişti.