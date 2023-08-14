Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile siyaset sahnesine 2001 yılında giren AK Parti, girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Başkan Erdoğan, sosyal medyada hesabından AK Parti'nin 22. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek ve hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz." dedi. Yerel seçimler için teşkilata mesaj veren Erdoğan, "Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak, 2024 Mart'ında emaneti ehline vereceğiz." ifadelerini kullandı.