PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023, 11:08 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023, 11:12

AK Parti 22 yaşında! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile siyaset sahnesine 2001 yılında giren AK Parti, girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Başkan Erdoğan, sosyal medyada hesabından AK Parti'nin 22. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek ve hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz." dedi. Yerel seçimler için teşkilata mesaj veren Erdoğan, "Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak, 2024 Mart'ında emaneti ehline vereceğiz." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
CHP kongresinde Eren Erdem’e bombardıman: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir...
14.08.2023Pazartesi
PKK elebaşı Salih Müslim’in çaresizliği sözlerine yansıdı: Türkiye'yi Suriye'den çıkaramazlar
14.08.2023Pazartesi
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
14.08.2023Pazartesi
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncularının Tamer Karadağlı’yı hedef aldıkları videoya tepki yağdı!
14.08.2023Pazartesi
Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' itirafı: Operasyonun arkasında Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu var
14.08.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Ümit Kocasakal’dan ’ihraç’ itirafı: Operasyonun arkasında Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu var 01:55
Eski CHP'li Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' itirafı!
14.08.2023Pazartesi
Motosikletle patpatın çarpıştığı kaza kamerada 00:35
Motosikletle patpatın çarpıştığı kaza kamerada
14.08.2023Pazartesi
Gerger’deki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor 02:50
Gerger’deki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
14.08.2023Pazartesi
İstanbul İmamoğlu elinde can çekişiyor! A Haber’de İBB iştiraklerinin son durumu değerlendirildi: İSKİ şu anda batmış durumda 00:34
"İSKİ şu anda batmış durumda"
14.08.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA