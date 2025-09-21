Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

PODCAST CANLI YAYIN

CHP’de şaibeli 38. Olağan Kurultay davasında olası mutlak butlan kararını bertaraf etmek isteyen Özgür Özel ve yönetimi bugün yeni bir kurultaya gidiyor. 600’den fazla delegenin talebiyle yapılan kurultayda Özgür Özel tek aday olarak kürsüye çıktı. Şaibeye adı karışan İstanbul İl delegeleri ve MYK üyeleri oy kullanamadı. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na yer ayrılmazken güvenoyu alamayan Özel yönetimi düştü. Söz konusu durumun şaibenin ortadan kalkması için uygulanan bir taktik olduğu değerlendirildi. Yapılan seçimde Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi

