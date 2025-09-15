PODCAST CANLI YAYIN

Otobanda TIR yangını! Feci patlama kamerada!

Yalova’nın Altınova ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan tır, kısa sürede küle döndü. Yangın sırasında meydana gelen patlama anı kameralara yansıdı.

Motor Kısmından Dumanlar Yükseldi

Gece saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda ilerleyen bir tırın motor bölümünden aniden duman çıkmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

Sürücü Canını Son Anda Kurtardı

Yangını fark eden sürücü, tırı hemen yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Bu sırada yoldan geçen başka bir sürücü ise alevler içindeki aracın patlama anını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

İtfaiye Ekipleri Alevleri Kontrol Altına Aldı

Olay yerine hızla sevk edilen Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına birkaç noktadan müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sırasında otoyolda trafik tek şeritten sağlandı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Tır tamamen küle dönerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

