Şırnak’ta kaya ıslahı projesi katırlarla sürüyor!

Şırnak’ın Uludere ilçesinde AFAD koordinasyonunda yürütülen Kaya Islahı Önlem Projesi, sarp dağlık arazide güçlüklerle devam ediyor. Malzemeler, gemi, tır, pikap, teleferik ve katırlarla taşınarak uygulama alanına ulaştırılıyor.

Projede kullanılacak çelik örtüleme teli, bariyer ve ankrajlar İtalya'dan gemilerle Türkiye'ye getiriliyor. Gümrük işlemlerinin ardından tırlarla Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesine ulaştırılan malzemeler, burada pikaplarla dağ yamacına çıkarılıyor.

Teleferikten katırlara uzanan zorlu yol

Dağ yamacına çıkarılan malzemeler, teleferik hattıyla zirveye taşınıyor. Son aşamada ise katırlar devreye giriyor. Katırların sarp yamaçlarda malzeme taşırken görüntülenmesi, projenin ne kadar güç şartlarda sürdürüldüğünü ortaya koydu.

Amaç: Kaya düşmesi riskini azaltmak

AFAD Şırnak İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandığında, bölgede kaya düşmesi riskinin büyük ölçüde azaltılması hedefleniyor. Böylece hem yerleşim alanlarının güvenliği artırılacak hem de olası can ve mal kayıplarının önüne geçilecek.

