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Ankara'da 'Ağa' suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama

Ankara'da 'Ağa' suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama

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Ankara'da 'Ağa' lakaplı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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