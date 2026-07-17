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Ankara'da 'Ağa' suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
Ankara'da 'Ağa' suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 09:01
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Ankara'da 'Ağa' lakaplı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı
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