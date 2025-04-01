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Nevşehir’de trafikteki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
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Nevşehir'de trafikteki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 08:31 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 08:31

Nevşehir'den Derinkuyu ilçesine giden Talha Celepci, merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde yol verme yüzünden kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile tartıştı. Tartışma sonrası aracına binerek olay yerinden uzaklaşan Talha Celepci'yi tartıştığı 2 kişi araçlarıyla takibe başladı. Takip edildiğini anlayan Talha Celepci abisi Mücahit Celepci'yi arayarak trafikte tartıştığı şahısların kendisini takip edildiğini söyleyerek yardım istedi. Aracıyla Derinkuyu ilçesinde bulunan TOKİ bloklarındaki evine gelen Talha Celepci ile takip eden şahıslar arasında sözlü tartışma burada da devam etti. Yardıma gelen Talha Celepci'nin abisi Mücahit Celepci'de tartışmaya dahil oldu. Takip eden kişilerden birisi yayında bulunan silahla Mücahit Celepci'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

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