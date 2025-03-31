AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Le Pen" açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Le Pen'e yolsuzluk soruşturması sonrası verilen 5 yıllık seçim yasağını değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması sonrası demokrasi havarisi kesilen Macron ve Fransa'nın çifte standardına tepki gösteren Çelik, "Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye'de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar" dedi. Özgür Özel'in "siyasi yobazlık" içerisinde olduğunu dile getiren Çelik, Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren İsrail'e "Netanyahu Nazilerin ötesine geçti" diyerek cevap verdi. Çelik, KKTC'deki 28 Şubatvari skandala karşı adım atılacağını duyurdu.