Alevler ormanı sardı! Muğla'da ekipler teyakkuza geçti

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı karadan yangının önünü kesmek için çalışmalara başladı. Sarp arazi yapısı nedeniyle karadan müdahalenin zorlaştığı noktalarda ise devreye yangın söndürme helikopterleri girdi.

Sortiler Peş Peşe Geliyor

Alevlerin rüzgarın da etkisiyle daha geniş bir alana yayılmaması için bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri, su kaynaklarından aldığı suyu alevlerin üzerine boşaltarak peş peşe sortiler gerçekleştiriyor. Orman işçileri ve itfaiye erlerinin koordineli yürüttüğü çalışmalarda, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.