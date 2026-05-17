E-5'te nefes kesen suikast operasyonu: Polisin dikkati kalaşnikoflu infaz timini çökertti!

Olay, sabah saatlerinde E-5 karayolu Küçükçekmece Menekşe sahili mevkii istikametinde meydana geldi. Bölgede güvenliği sağlayan polis ekipleri, Avcılar yönünden gelen ve plakasını gizlemek için "katlanır plaka" düzeneği kullanan bir motosikleti fark etti. Durumdan şüphelenen polis memuru, motosikletli iki şahsa dur ihtarında bulundu.

Polise Tetik Çekti, Silah Ateş Almadı

Polisin ihtarı üzerine motosikleti kullanan 2007 doğumlu Mehmet B., soğukkanlılıkla silahını çekerek doğrudan polis memuruna doğrulttu ve tetiğe bastı. Ancak şans eseri silahın tutukluk yapması üzerine ateş almadı. Anında refleks göstererek silahına davranan polis memuru, kendisini vurmaya çalışan motosiklet sürücüsü Mehmet B.'yi elinden vurarak etkisiz hale getirdi.

Çelik Yelekle Kaçtı, Çantasından Kalaşnikof Çıktı

Motosikletin devrilmesinin ardından arkada yolcu konumunda bulunan 1999 doğumlu Şehmus Y., sırtındaki çantayı yola atarak üzerinde bulunan çelik yelekle yaya olarak kaçmaya başladı. Elinden vurulan Mehmet B. olay yerinde kıskıvrak yakalanırken, bölgeye çok sayıda takviye polis, özel harekat ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Kaçan şahsın arkasında bıraktığı çantayı açan ekipler, içeriğinde bir adet AK-47 (Kalaşnikof) tipi otomatik tüfek ele geçirdi.

Telefonda İnfaz Şifreleri: Fotoğraf ve Konum Bilgisi

Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri, kaçan zanlının panikle düşürdüğü cep telefonunu incelemeye aldı. Yapılan ilk incelemelerde, suikast timinin Beylikdüzü'nde hedef aldığı bir şahsın fotoğraflarına, anlık konum bilgilerine ve hedef kişinin araç plakasına ulaşıldı. Polisin bu dikkatiyle, muhtemel bir kanlı infazın son dakikada önüne geçilmiş oldu.