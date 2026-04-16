Narin Güran davasında yeni karar: Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis

Diyarbakır'da Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeniden görülen davada karar çıktı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın cezası kesinleşti.

17 Yıl Hapis Cezası

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıkan Nevzat Bahtiyar, "Nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" suçundan yargılandı. Mahkeme heyeti, Bahtiyar'ın 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme Kararı Açıkladı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, davanın en kritik ismi olan Bahtiyar hakkında verilen bu karar, davanın gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Daha önce ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Bahtiyar'ın cezası, suçun işleniş biçimi ve "yardım" kapsamında değerlendirilerek belirlendi.