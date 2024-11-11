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Narin Güran cinayetinde akıllarda tek soru: Salim Nevzat'ı tepeden mi takip etti?
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Narin Güran cinayetinde akıllarda tek soru: Salim Nevzat'ı tepeden mi takip etti?

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 00:38 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 00:38

Türkiye'de infial olan Narin Güran davasında ilk duruşma sona erdi. Mahkemeden verilen ara kararda sanıkların tutukluluk hallerinin devam ederken, A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayetiyle ilgili çarpıcı bilgiler yer aldı. Gazeteci Cemil Barlas'ın "Salim, Narin Güran'ın cesedinin yerini nereden biliyor?" sorusuna yanıt veren Nazif Karaman, "Nevzat yerini gösteriyor. Ağaçların olduğu yer Eğertutmaz deresi. Salim Nevzat'a cenazeyi verdi. Nevzat arabasına koydu. 'Dur bakalım nereye götürüyor?' dediğinde tepeden onu takip etmiş olabilir mi? Bu soru işareti ortadadır." dedi.

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