Türkiye’nin "Mavi Gururu": 2026 yılında 580 plajla dünya zirvesindeki yerimizi koruduk!
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği nitelikli yatırımlar ve tavizsiz çevre standartları, Türkiye'ye uluslararası arenada bir kez daha dev bir "Mavi Gurur" yaşattı; açıklanan 2026 yılı Mavi Bayrak listesinde 580 plajı, 30 marinası, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatıyla küresel zirvedeki unvanını açık ara koruyan Türkiye, ücretsiz ve yüksek standartlı sosyal alanlarıyla sürdürülebilir turizm haritasını genişletirken, Antalya 232 ödüllü plajıyla liderliğini perçinledi, Muğla ise takibini sürdürdü!
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel