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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 16:37 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 16:38

"Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan İstanbul'a Kentsel Dönüşüm Vaadi! 100 Bin Sosyal Konutla Yenilenme Süreci"

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul'un 39 ilçesine hizmet verecek 100 bin sosyal konut inşa edileceğini duyurdu. Bu sosyal konutlar, kentsel dönüşüm sürecinde evlerini kaybeden vatandaşlara, satışı mümkün olmayacak şekilde, çok uygun fiyatlarla kiralanacak. Ayrıca, şehrin her köşesinde ve en riskli mahallelerde hizmet verecek Kentsel Dönüşüm Ofisleri kurulacak. Bu proje ile İstanbul'un kentsel dönüşüm süreci, sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda yeniden şekillendirilecek, şehrin yaşam kalitesi artırılacak.

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