Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl sonra şok gelişme: Eski valinin makam araçları incelemede!
Tunceli’de 6 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, yargı süreci cinayet şüphesiyle yepyeni bir boyuta taşındı; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in görev süresi boyunca kullandığı resmi makam araçlarının da aralarında yer aldığı toplam 5 araç, detaylı DNA ve biyolojik bulgu incelemesi yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.
