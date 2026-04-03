Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ümraniye'deki Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekim Töreni'nde İstanbulluları heyecanlandıran dev projeleri peş peşe sıraladı. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında merakla beklenen kura tarihlerinden kentsel dönüşümün finansmanına kadar birçok kritik başlık netleşti.

Kentsel Dönüşüme 3 Milyon TL ve 0,69 Faiz Desteği

İstanbul'un deprem riskine karşı güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğunu belirten Kurum, dönüşüm sürecini hızlandıracak yeni destek paketinin detaylarını paylaştı. "İstanbul sarsılırsa Türkiye sarsılır" diyen Kurum'un açıkladığı paket şu imkanları sunuyor:

3 Milyon TL'ye Kadar Destek: Vatandaşlara dönüşüm sürecinde dev bütçeli finansman sağlanacak.

0,69 Faiz ve 180 Ay Vade: Aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla 15 yıla varan ödeme kolaylığı.

1 Yıl Ödemesiz Dönem: İnşaat süresince vatandaşlar 1 yıl boyunca hiçbir ödeme yapmayacak.

Uygun Fiyatlı "Kiralık Konut" Projesi Yolda

Konut sahibi olmanın yanı sıra kira sorununa da değinen Bakan Kurum, İstanbul'a özel yeni bir sosyal konut modelinin yolda olduğunu belirtti. TOKİ aracılığıyla hayata geçirilecek "uygun fiyatlı kiralık konut" projesiyle, dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacına çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Başvurular Başladı: Bakanlık Yanınızda

Dönüşüm süreci için başvuruların başladığını duyuran Bakan Kurum, bu süreçte vatandaşların asla yalnız bırakılmayacağını, tüm bakanlık birimlerinin ve belediyelerin teknik ve bilgilendirme desteği sağlayacağını ifade etti.