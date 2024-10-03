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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı! Açılan mezarda şoke eden detay
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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı! Açılan mezarda şoke eden detay

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024, 15:02 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024, 15:02

Münevver Karabulut’u 15 yıl önce vahşice katleden ve yıllar sonra kaldığı cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun ölmediğini düşünen Karabulut'un ailesi “Fethi Kabir İşlemi” talep etti. Talep, ekipler tarafından kabul edildi.Ekipler, mezarı açtı. Mezardan çıkarılacak ceset incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na belediye ekipleri tarafından götürüldü. Mezarın açılmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Garipoğlu ailesinin mezar açılırken orada bulunmadığını belirtti. Epözdemir," ''Mezardan kefen çıkmadı. Kafatası ve kemikler dağınıktı. Ceset bütünlüğü yoktu. Garipoğlu ailesinden kimse gelmedi. Bunlar tutanağa geçildi.'' dedi. Öte yandan Garipoğlu’nun 3 takıntısı da ortaya çıktı. Cem ile Münevver arasında geçen MSN yazışmalarına yansıyan takıntı ve Cem’in bilgisayarından çıkan “333” dosyası akıllarda soru işareti bıraktı. Ayrıca Cem Münevver’i 3 Mart’ta öldürdü. İşte detaylar...

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