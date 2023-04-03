RAMAZAN İMSAKİYE
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Muharrem İnce 7'li koalisyonu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı! "Böyle ülke yönetilmez"

Muharrem İnce 7'li koalisyonu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı! "Böyle ülke yönetilmez"
03.04.2023 23:47

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Muharrem İnce, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonu yaylım ateşine tuttu. Kirli ittifakın ilkeden yoksun menfaate dayalı olduğunu dile getiren İnce, 7 cumhurbaşkanı yardımcılı formülü de "Böyle ülke yönetilmez" diyerek eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak gibi bir derdi olmadığını vurgulayan İnce, "Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına alarak verdiği skandal poz da Muharrem İnce'nin gündemindeydi. İnce, "Herkes birbirini biçiyor orada. Kendi genel başkanlarına kumpas kurarlar. Nasıl partisiniz siz?" dedi.

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