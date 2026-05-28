Annesinin sevgilisini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Konya'da annesinin erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Hacı Hasan Gökgöz birlikte yaşadığı sevgilisinin oğlu 21 yaşındaki Hüseyin K. ile annesiyle birlikte yaşamasına tepki göstermesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K., yanında bulunan tabanca ile Hacı Hasan Gökgöz'e ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığan Gökgöz'ü gören Hüseyin K. olay yerinden kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hacı Hasan Gökgöz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın zanlısı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Malatya'da yol verme tartışması: Otomobillerinden inip birbirlerine kurşun yağdırdılar
Muş-Bingöl kara yolunda feci kaza: Aniden yola fırlayan ata çarptı!
Gazze'de ateşkes bayramda delindi: İsrail'in hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
Ayla öğretmensiz ilk bayram: 9 öğrencisine siper olmuştu!
