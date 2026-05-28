Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Milli elektrikli hızlı trenden yeni hız rekoru
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk hızlı treninin test süreçlerinde saatte 240 kilometre hıza ulaşarak büyük bir başarıya imza attığını açıkladı; en kritik yazılım ve donanım sistemleri ASELSAN ile ortaklaşa geliştirilen, 577 yolcu kapasiteli ve engelli dostu inovatif tasarıma sahip olan Milli Elektrikli Hızlı Tren’in hız, fren ve yol uyumu performansları tam not alırken, Bakan Uraloğlu trenlerin tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayana kadar test sürüşlerine titizlikle devam edileceğini vurguladı.
