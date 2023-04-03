Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz ikramiye vaadi!

7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seccade rezaletini unutturmak için akılalmaz bir vaat verdi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu emekliye bayramlarda 8.500 TL ikramiye vereceğini açıkladı. SSK'yı batıran, geçtiğimiz seçimlerde verdiği hiçbir sözü tutmayan Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliyle adeta dalga geçti. Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, "SKK'nın nasıl battığı şimdi belli oldu", "Rahmetli Savaş Ay SSK niye battı diye sorduğunda ben de anlamadım diyen adam 17 milyon emekliye 15 bin TL verecek acaba hesabını yapmış mıdır" yorumlarında bulundu.