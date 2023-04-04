RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Kadri Gürsel'den Kılıçdaroğlu'nun seccade pozuna skandal savunma

Kadri Gürsel'den Kılıçdaroğlu'nun seccade pozuna skandal savunma

Kadri Gürsel'den Kılıçdaroğlu'nun seccade pozuna skandal savunma
04.04.2023 09:45 - Son Güncelleme: 04.04.2023 09:47

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:06
Turkuvaz Medya'nın acı kaybı!...
Güncel 03:15
İYİ Parti’nin oyları yerlerde!...
Güncel 02:29
Başkan Erdoğan: "İnşallah...
Güncel 01:15
Çevre, Şehircilik ve İklim...
Güncel 01:20
KARAR TV’de Kemal Kılıçdaroğlu...
Güncel 02:16
Mehmet Bingöl'den Başkan...
Güncel 01:22
Bakan Nebati’den enflasyon...
Güncel 02:35
Seccade üzerinde ayakkabılı...
Güncel 01:13
Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi...
Güncel 01:24
Habertürk yazarı Sevilay...
Güncel 02:13
MSB'den sınır güvenliği...
Güncel 01:48
Vatandaştan Kemal...

Kadri Gürsel'den akla ziyan savunma! 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz büyük bir skandala imza atarak seccade üstünde ayakkabıyla poz verdi. Kılıçdaroğlu'nun yandaşları ise akla ziyan ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu kurtarmaya çalıştı. Halk TV programcısı Kadri Gürsel suçlunun seccadeyi orada bırakanlar olduğunu belirterek, "Bir siyasi lider yürürken eğer dağ başında yürümüyorsa Ankara asfaltında dahi yüyürken, adalet yürüyüşünde yürürken... Önüne bakmaz dik durur ileriye bakar yere bakmaz. Kılıçdaroğlu’nun önüne bakarak yürürken bir tane fotoğrafını bulamazsın." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA