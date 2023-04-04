Kadri Gürsel'den Kılıçdaroğlu'nun seccade pozuna skandal savunma

Kadri Gürsel'den akla ziyan savunma! 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz büyük bir skandala imza atarak seccade üstünde ayakkabıyla poz verdi. Kılıçdaroğlu'nun yandaşları ise akla ziyan ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu kurtarmaya çalıştı. Halk TV programcısı Kadri Gürsel suçlunun seccadeyi orada bırakanlar olduğunu belirterek, "Bir siyasi lider yürürken eğer dağ başında yürümüyorsa Ankara asfaltında dahi yüyürken, adalet yürüyüşünde yürürken... Önüne bakmaz dik durur ileriye bakar yere bakmaz. Kılıçdaroğlu’nun önüne bakarak yürürken bir tane fotoğrafını bulamazsın." dedi.