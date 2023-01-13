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Muharrem İnce 6'lı masayı bizim manşetimizle vurdu: Tam 7 Kocalı Hürmüz

Muharrem İnce 6'lı masayı bizim manşetimizle vurdu: Tam 7 Kocalı Hürmüz
13.01.2023 23:39 - Son Güncelleme: 13.01.2023 23:39

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6'lı masa adaylık krizinin ardından şimdi de yetki krizi ile sallanıyor... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu adaylarının bir kukla olacağını itiraf edererek "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." açıklamasını yaptı. Davutoğlu, "Eğer bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçime gideriz" açıklamasıyla krizi daha da alevlendirdi. Takvim.com.tr bu sistemsizliği "7 Kocalı Hürmüz Arıyorlar" manşetiyle görürken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de 6'lı masayı takvim.com.tr'nin manşetiyle vurdu. Muharrem İnce, "Nasıl yönetecekler Türkiye'yi… 6 bir de cumhurbaşkanı bulacaklar 7! Tam 7 Kocalı Hürmüz olacak. Biden Cumhurbaşkanını arayacak saat farkından dolayı biri uykuda olacak biri uçakta olacak böyle mi yönetecekler?" ifadelerini kullandı.

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