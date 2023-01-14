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Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde Emine Erdoğan’dan Turkuvaz Medya’ya tebrik

Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde Emine Erdoğan’dan Turkuvaz Medya’ya tebrik
14.01.2023 09:55 - Son Güncelleme: 14.01.2023 10:00

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Türkiye'nin yeni yüzyılında sürdürülebilirlik ve dayanışmayı odağına alan 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi', 'Geleceği Oku Bugünü Anla' yayın anlayışla sektörün ezber bozan dergisi InBusiness tarafından farklı disiplinlerde sürdürülebilirliği mercek altına alınıyor. Zirve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle birlikte Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştiriliyor. Emine Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Turkuvaz Medya'ya teşekkür eden Erdoğan, "Doğa dostu binası ile çevre duyarlılığını anlatmaktan bir adım öteye geçerek uygulamaya koyan Turkuvaz ailesini ayrıca tebrik ediyor ve alkışlıyorum." dedi.

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