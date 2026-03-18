Eskişehir merkezli 16 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu

Eskişehir İl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma, 16 ilde eş zamanlı düzenlenen büyük bir operasyonla sonuçlandı. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yürütülen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken 32'si tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 8,7 milyar lira yasa dışı gelir elde ettiği tespit edildi. Operasyonun tüm ayrıntılarını görüntülü haberimizde izleyebilirsiniz.

8,7 milyar liralık yasa dışı yapılanma deşifre oldu

Eskişehir İl Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbar ve şikayetlerin ardından yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara paranın aklanmasına yönelik soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturmada şüphelilerin yaklaşık 8,7 milyar lira yasa dışı gelir elde ettiği belirlendi. Bu paranın ise kurdukları 8 ayrı şirket üzerinden 1,2 milyar liralık işlem hacmiyle aklandığı tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın raporları operasyonun fitilini ateşledi.

16 ilde eş zamanlı operasyon: 52 gözaltı

Başsavcılık talimatıyla 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13 Mart'ta Eskişehir, Adana, İstanbul, Hatay, İzmir, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Şırnak, Tekirdağ, Yalova, Batman, Antalya ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Yasa dışı bahis oynatma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçlarından 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yürütülen aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu ve banka hesap kartı ele geçirildi.

Firari 11 şüpheli aranıyor

Şüphelilerden 4'ünün cezaevinde, 3'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken hastanedeki ve askerdeki birer şüphelinin ifadelerinin alınması için talimat yazıldı. Firari 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

32 tutuklama, 17 adli kontrol

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si tutuklanırken 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.