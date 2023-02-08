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MSB: İskenderun Limanındaki yangına müdahale ediliyor

MSB: İskenderun Limanındaki yangına müdahale ediliyor
08.02.2023 01:44 - Son Güncelleme: 08.02.2023 01:50

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki müthiş zelzeleler 10 vilayette yıkıma neden oldu. 5000'den fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği afetin akabinde acı haberler geliyor. Zelzelede ağır hasar alan Hatay'ın İskenderun Limanı'nda dün sarsıntıdan sonra başlayan yangın hala devam ediyor. Yangını söndürme uğraşları sürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İskenderun Limanında meydana gelen yangına, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile havadan müdahale edildi." ifadesine yer verildi.

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