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MSB: 'Bayraktar ve Sancaktar gemilerinde depremzedelerin tedavileri sürüyor'

MSB: 'Bayraktar ve Sancaktar gemilerinde depremzedelerin tedavileri sürüyor'
23.02.2023 23:25 - Son Güncelleme: 23.02.2023 23:32

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Bayraktar gibi hastaneye dönüştürülen TCG Sancaktar gemisinde de depremden etkilenen vatandaşlarımızın tedavisinin aralıksız sürdüğünü duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TCG Bayraktar gibi hastaneye dönüştürülen TCG Sancaktar gemimizde de depremden etkilenen vatandaşlarımızın tedavisi aralıksız sürüyor. Her iki gemimizde bugüne kadar 32 ameliyat gerçekleştirilirken, toplamda 6 bin 779 vatandaşımız tedavi edildi. Birliktelik Destanı" ifadelerini kullandı.

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