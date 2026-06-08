Yozgat'ta freni patlayan otomobil dehşet saçtı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 21:35 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 21:41

Freni Boşalan Otomobil İki Aracı Biçti

Feci kaza, Aydıncık ilçesine bağlı Danlıdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; caddede seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle birdenbire freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştığı otomobil, hızla ilerleyerek aynı istikametteki iki farklı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kazaya karışan otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ekipler Zamanla Yarıştı: 4'ü Çocuk 6 Yaralı

Gürültüyü duyan mahalle sakinlerinin ve yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet ve Aydıncık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan itfaiye ve sağlık personeli, araçlar içerisinde sıkışan ve darbe alan yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk tespitlerde, kazaya karışan araçlarda bulunan ve aralarında 4 çocuğun da yer aldığı toplam 6 kişinin yaralandığı belirlendi.

Soruşturma Başlatıldı

Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri ve muayeneleri yapılan 6 yaralı, ambulanslara alınarak Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddede yeni bir olumsuzluk yaşanmaması adına güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.