MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan STRATCOM’da kritik uyarı: "Büyük bir fitne ateşi yakılıyor"
Savaşın sadece askeri bir çatışma değil, Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasında bir kan davası yaratma amacı taşıdığını belirten Kalın, Türkiye’nin bu kirli plana karşı sonuna kadar teyakkuzda olacağını ifade etti. "Gerekirse ateş topunu elimize alıp göğsümüzde soğutacağız ama fitne ateşine atmayacağız" sözleriyle Türkiye’nin kararlı duruşunu sergileyen MİT Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde savaşın yayılmaması ve Türkiye’nin bu sürecin dışında tutulması için yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin detaylarını paylaştı.