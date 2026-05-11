Bomonti'de geri geri giden taksi yaşlı kadını altına aldı
Şişli Bomonti’de annesini almak için pazara giren taksi sürücüsü, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçen yaşlı kadını altına alarak ezdi. Metrelerce sürüklenen ve ağır yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Manevra Yapan Taksi Yayayı Görmedi
Olay, saat 14.00 sıralarında Bomonti'nin en işlek noktalarından birinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ticari taksi sürücüsü pazarda bulunan annesini almak için dar sokağa girdi. Çıkış yapmak için aracını geri vitese takan sürücü, o sırada aracın arkasından yürüyen yaşlı kadını fark etmeyerek manevrasına devam etti.
Vatandaşlar Seferber Oldu: Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Yaşlı kadının taksinin altında kalarak ezildiğini gören çevre sakinleri panikle aracın yanına koştu. Taksi durdurulurken, ihbar üzerine bölgeye ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; taksinin hızla geri geldiği, yaşlı kadının ise kaçmaya fırsat bulamadan aracın altında kaldığı görülüyor. Polis ekipleri sürücünün ifadesine başvururken, olayla ilgili inceleme ve yasal süreç devam ediyor.