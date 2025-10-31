Milyoner’e damga vuran 1 milyon değerindeki ‘’Fenerbahçe’’ sorusu

PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan son bölümde, bir yarışmacının büyük ödüle giden son soruya yaklaşması stüdyoda adeta nefesleri kesti.

Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? 1 milyon TL'Lik soru

A- ZEKİ RIZA SPOREL

B- FARUK ILGAZ

C- ZİYA SONGÜLEN

D-ŞÜKRÜ SARACOĞLU

CEVAP: C

